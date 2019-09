Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unternehmerverein in der LPI Gotha zu Gast

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gotha (ots)

Am 26. September 2019 besuchte der Wirtschaftsclub Gotha unter Schirmherrschaft von Herrn Oberbürgermeister Knut Kreuch im Rahmen ihrer obligatorischen vierteljährigen Treffen die Landespolizeiinspektion Gotha. Frau Nicole Schwan, Frau Martina Grauel und Frau Elisabeth Kupfer aus dem Referat für Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Gotha und Herr Otto Eismann, der Leiter des Kreisverbands Gotha des Bundesverbands für mittelständische Wirtschaft sowie über 50 Gothaer Unternehmer und Unternehmensvertreter suchten das Gespräch mit dem Leiter der Landespolizeiinspektion Gotha, Herrn Ltd. Polizeidirektor Günther Lierhammer. Der Thüringer Minister für Inneres und Kommunales, Herr Georg Maier folgte ebenso der Einladung des Wirtschaftsclubs. Ziele der Treffen sind unter vor allem Networking, Erfahrungsaustausch und das Bilden von Geschäftsbeziehungen. Herr Lierhammer stellte die Tätigkeitsbereiche der LPI Gotha vor und ging in den Austausch mit den Unternehmern, vor allem zu den Unterschieden zwischen dem subjektiven und objektiven Sicherheitsgefühl. Er gab Einblicke in die Arbeit der Polizei und betonte, dass Kriminalitätsbekämpfung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Herr Maier drückte seine Freude darüber aus, dass sich Wirtschaft und Polizei treffen, ins Gespräch kommen, gemeinsame Themen besprechen und auch mit Blick auf die polizeiliche Kriminalitätsentwicklung mit Firmen vor Ort ein Austausch stattfindet. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell