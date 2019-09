Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddieb zeigt Reue

Ilmenau (ots)

Am Sonntagnachmittag versuchte ein 17-Jähriger ein Fahrrad in der Max-Planck-Straße zu stehlen. Der Eigentümer konnte beobachten, wie sich der junge Mann an dem am Fahrradständer angeschlossenen Bike zu schaffen machte. Darauf angesprochen, blieb der Täter freiwillig bei zum Eintreffen der Polizeibeamten mit dem Eigentümer vor Ort. Der Polizei gegenüber zeigte sich der Täter einsichtig. Er führte die Beamten zu dem Ort, an dem er zuvor das Vorderrad entwendete, welches er immer noch mit sich führte. Weiterhin fanden die Beamten dort zwei Fahrradrahmen. Auch zu diesem Fund zeigte der junge Mann Reue. Er offenbarte, dass er die Rahmen ebenfalls gestohlen habe. Sämtliche Fahrradteile wurden sichergestellt, um sie den rechtmäßigen Eigentümern übergeben zu können. Der Täter muss sich in einem Strafverfahren verantworten. (as)

