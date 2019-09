Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei außer Rand und Band

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag gerieten fünf Personen im Max-Planck-Ring in eine Auseinandersetzung. Zwei 18- und 19-jährige Männer osteuropäischer Herkunft fügten dabei drei Männern (25, 28 und 29 Jahre alt) leichte Gesichtsverletzungen zu. Anschließend versuchte der 18-Jährige, die eintreffenden Polizeibeamten anzugreifen. Beide alkoholisierten Täter konnten unter Kontrolle gebracht werden. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht an der Hand verletzt, konnte seinen Dienst dennoch fortsetzen. Gegen die beiden in Gewahrsam genommen Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

