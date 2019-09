Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 17-jähriger Mopedfahrer schwerstverletzt

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Vormittag wurde ein junger Mopedfahrer in Ichtershausen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 17-Jährige war gegen 09.45 Uhr auf der L 1044 zwischen Thörey und Ichtershausen unterwegs und kam in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er stieß mit einem Renault zusammen und kam unter diesem zum Liegen. Durch Ersthelfer und Rettungsdienst wurde der Pkw angehoben, sodass der 17-Jährige befreit werden konnte. Der Mopedfahrer wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 79-jährige Fahrer erlitt einen Schock. (ah)

