Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Modellbauladen - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Ein Modellbauladen am Bleichrasen wurde in der vergangenen Nacht Ziel eines Einbruchs. Ein Fenster wurde aufgehebelt sowie eine Tür gewaltsam geöffnet. Aus dem Laden wurden mehrere Modelleisenbahnen im Wert von etwa 4000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Wer hat in der Zeit von Samstag, 28.09.2019, 20.00 Uhr bis Montag, 30.09.2019, 07.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Einkaufsparks am Bleichrasen wahrgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 mit Angabe der Bezugsnummer 0246095/2019 entgegen. (as)

