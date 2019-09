Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertiges E-Bike bei Kellereinbruch gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Durch Unbekannte wurde ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße gewaltsam geöffnet. Trotz zusätzlicher Sicherung mit einem Fahrradschloss wurde ein darin abgestelltes E-Bike gestohlen. Das blaue Pedelec der Marke Giant Stance E+2 hat einen Wert von 3200 Euro. Als Tatzeitraum kommt Samstag, 28.09.2019, 17.00 Uhr bis Sonntag, 29.09.2019, 12:30 Uhr in Betracht. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Verbleib des Rades machen könnten, teilen diese bitte telefonisch der Polizei Gotha zur Hinweisnummer 0245513/2019 mit. Die Telefonnummer lautet 03621-781124. (as)

