Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Garageneinbruch

Ilmenau (ots)

Am vergangenen Freitag wurde der Einbruch in eine Garage in der Oehrenstöcker Landstraße angezeigt. Durch Unbekannte wurde das Garagentor gewaltsam geöffnet und aus der Garage drei Fahrräder und ein Satz Winterreifen entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich im Einzelnen um:

ein schwarzes Trekkingrad der Marke Giant Tourer, ein schwarzes Trekkingrad der Marke Bergamont Vitess 5.2, ein lilafarbenes Mountainbike der Marke BBF Streetrider.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 01.07.2019 bis Freitag, 27.09.2019, 14.45 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau zu melden. Die Hinweisnummer lautet 0244588/2019. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell