Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike von Firmengelände gestohlen - Zeugen gesucht

Thörey (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, 28.09.2019, wurde in der Zeit zwischen 01.00 bis 06.30 Uhr von einem Firmengelände in der Garantstraße ein E-Bike gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer gesichert. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Haibike SDuro im Wert von 2600 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Tatumständen und zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und mit Angabe der Bezugsnummer 0245405/2019 entgegen. (as)

