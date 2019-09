Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unangepasste Geschwindigkeit

Wartburgkreis, Behringen (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 07:37 Uhr auf der Bundesstraße 84 Ortsausgang Behringen - Rtg. Eisenach) ein Verkehrsunfall, mit einem beteiligten Kraftfahrzeug, bei dem sich die Fahrzeugführerin leicht verletzte. Nach den bisherigen Ermittlungen verlor die 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault Megane, aufgrund regennasser Fahrbahn, in einer Linkskurve, die Kontrolle über Fahrzeug. In Folge dessen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Auto. Der Pkw blieb auf dem Fahrzeugdach im Straßengraben liegen. Die Fahrerin konnte selbstständig den Pkw verlassen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 5000 EUR. Zudem wurde ein Leitpfosten beschädigt. (mw)

