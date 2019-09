Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vergessener Topf löst Brandmeldeanlage aus

Eisenach (Kreisfreie Stadt Eisenach) (ots)

Am Samstagabend löste gegen 22:00 Uhr ein Brandmelder in der Fritz-Erbe-Straße Alarm aus, woraufhin die Feuerwehr und die Polizei zum Einsatz kam und die Gefahrenstelle beseitigte. Da der Wohnungsinhaber nicht zu Hause war, musste die Wohnungstür geöffnet werden. In der Küche hatte der Wohnungsinhaber einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Hierbei wurde lediglich der Topf unbrauchbar. Substanzschädigungen am Gebäude oder am Inventar traten nicht ein. Lediglich eine umfangreiche Lüftung musste durchgeführt werden. (mw)

