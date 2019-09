Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer gestürzt

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 28.09.2019 gegen 22:20 Uhr befuhr ein 53- jähriger Radfahrer in Martinoda die Straße "Am Gries". Infolge Alkoholkonsums kam der Radfahrer nach rechts von der Straße ab, fuhr in ein Feld und stürzte anschließend. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Bei einem durchgeführten, freiwilligen Atemalkoholtest wurde ein Vorwert von 2,32 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Radfahrer erstattet.

