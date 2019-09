Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkasten mit Böllern "gesprengt"

Ilmenau, Oehrenstöcker-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag, den 29.09.2019 gegen 01:40 Uhr zündeten Unbekannte in Ilmenau in der Oehrenstöcker-Straße einen Böller und beschädigten dadurch einen Briefkasten. Durch umherfliegende Briefkasteneinzelteile wurden zwei in der Nähe abgeparkte Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde mit circa 450,-EUR dokumentiert. Auch hier werden unter der Telefonnummer 03677/6010 sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen entgegengenommen.

(sg)

