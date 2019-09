Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werbebanner beschädigt

Gotha, Schönau v. d. Walde (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag 27.09.2019, 18:00 Uhr bis Samstag, 28.09.2019, 08:00 Uhr zwei Wahlbanner der SPD (2,50m x 3,50m) in Gotha, Hersdorfplatz und Schönau v. d. Walde, Gothaer Straße mit Farbe beschmiert und unkenntlich gemacht. Zudem wurde das Gestell des Wahlbanners in Gotha beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. (dl)

