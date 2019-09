Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spritztour ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Gotha (ots)

Am Freitag wurde in den frühen Abendstunden in der Eschleber Straße ein Pkw Hyundai angehalten. Der 38-jährige Fahrer des Autos räumte relativ schnell ein, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Er gab auch zu, chemische Drogen konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief entsprechend positiv auf die Einnahme dieser illegalen Substanzen. In der weiteren Folge wurde mit dem Mann eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Er muss sich zeitnah im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens verantworten.(thn)

