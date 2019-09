Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreiste Diebe

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl ist es am Freitagabend gegen 20.30 Uhr in der Lindenstraße gekommen. Eine Frau und ein Mann öffneten einen unverschlossenen, abgeparkten VW-Bus und entwendeten hieraus Werkzeug. Im Anschluss flüchteten sie mit Fahrrädern in Richtung Innenstadt. Wenig später konnten die beiden in der Walther-Rathenau-Straße von einem wachsamen Nachbarn gestellt werden. Dabei gaben sie Teile des Beuteguts heraus. Eine Kettensäge behielten sie aber unrechtmäßig in ihrem Besitz.

Laut Zeugenhinweisen hielt sich das "Diebespaar" bereits seit mehreren Tagen im Stadtgebiet von Bad Tabarz auf. Sie erschienen sehr ungepflegt, waren 30 bis 35 Jahre alt, sehr schlank, sprachen einen auffälligen brandenburgischen/ berliner Dialekt und waren jeweils auch mit Fahrrädern unterwegs.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Identität der Frau und des Mannes bzw. zu deren Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0244819/2019 entgegen.(thn)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell