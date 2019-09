Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit zwei verletzten Verletzten

Kleinfahner (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr kam es auf der L2141 zwischen Kleinfahner und Gierstädt zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der 68-jährige Fahrer eines Pkw Skoda kam aus Kleinfahner und beabsichtigte nach links in Richtung Apfelplantage einzubiegen. Hierbei beachtete er den entgegenkommenden Pkw Dacia nicht und kollidierte in der Folge frontal mit diesem. Der 68-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, die 61-jährige Beifahrerin des 63-jährigen Dacia-Fahrers wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Unfallstelle war für 90 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30000,- Euro. (dl)

