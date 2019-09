Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Waltershausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 28.09.2019, 09.50 Uhr in der Ruhlaer Straße in Waltershausen wurde ein 6-jähriges Kind leicht verletzt. Der 37-jährige Vater kam mit seinem Kind aus Richtung Langenhain und wollte nach Waltershausen fahren, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw Kia verlor, sich mit dem Fahrzeug drehte und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kam hierbei im Straßengraben zum liegen. Der 6-Jährige, welcher sich auf dem Beifahrersitz befand, zog sich einen leichten Cut an der Augenbraue zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Gotha verbracht. Am Fahrzeug des 37-jährigen Erfurters entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. (dl)

