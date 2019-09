Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Lagerhalle

Schwabhausen (ots)

In der Zeit vom Mittwoch 18.09.2019, 12.00 Uhr bis zum gestrigen Freitag, 27.09.2019, 13.00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Tür einer Lagerhalle einer Kunststofffirma in der Industriestraße in Schwabhausen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus der Lagerhalle entwendet. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf ca. 50,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt und / oder dem Täter machen können. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell