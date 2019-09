Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kradfahrer schwer verletzt

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 27.09.2019 gegen 16:55 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mofafahrer die B 88 aus Richtung Ilmenau kommend in Richtung Langewiesen. Am Kreisverkehr musste der Mofafahrer vekehrsbedingt bremsen. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Aufgrund dieses Sturzes musste der Mofafahrer ins Ilm-Kreis-Klinikum eingeliefert werden. Am Mofa entstand unfallbedingter Sachschaden. (sg)

