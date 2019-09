Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Thörey, (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 27.09.2019 gegen 12:15 Uhr befuhr der 62- jährige Fahrer eines Lkw Mercedes mit Anhänger in Thörey die Arnstädter- Straße in Richtung BAB 4. Als der Lkw in den dortigen Kreuzungsbereich einfuhr, um nach links abzubiegen, übersah er einen aus der Gegenrichtung kommenden 56- jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Kradfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Hierbei stürzte der Kradfahrer auf die regennasse Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde mit circa 500,-EUR angegeben.

(sg)

