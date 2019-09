Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch mit hohem Beuteschaden

Gotha (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Elektrofachgeschäft in der Gartenstraße. Unbekannte verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Laden. Es wurden mehrere Elektrogeräte, darunter Kaffeevollautomaten und Saugroboter im Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro wurden gestohlen. Am Fenster wurde ein hoher Sachschaden hinterlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 mit Angabe der Bezugsnummer 0244273/2019 entgegen. (as)

