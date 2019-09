Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Leergut - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten Unbekannte mit viel Kletterei über Dach und Zaun in das Außenlager eines Verbrauchermarktes in der Bürgeraue. Aus dem Lager wurde Leergut, Getränkeflaschen als auch Kästen, im Wert von etwa 200 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 bei der Polizei Gotha zu melden. Die Hinweisnummer lautet 0243541/2019. (as)

