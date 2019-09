Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randale im Einkaufsmarkt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend begaben sich zwei Osteuropäer in einen Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße. Trotz Hausverbot begannen die 26- und 32-Jährigen ihren Einkauf. An der Kasse kam es zu einem lautstarken Streit mit Marktmitarbeitern. Anschließend verließen die beiden wild gestikulierend den Markt und schoben einen Einkaufswagen gegen eine Glastür, die dabei beschädigt wurde. Durch Polizeibeamte konnten beide Täter unweit des Marktes ergriffen werden. Gegen sie wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erstattet. (as)

