Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kontrolle über Pkw verloren

Volteroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend fuhr eine 52-jährige VW-Fahrerin auf der B 250 in Richtung Treffurt. Auf regennasser Fahrbahn kam sie kurz vor der Ortslage Volteroda in einer Rechtskurve ins Schleudern. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich um die eigene Achse und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste medizinisch bereut werden. Ihr Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. (as)

