Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall am Stauende

Gotha (ots)

Gestern Mittag kam es auf der L 1027 zwischen den Abzweigen Boxberg und Sundhausen innerhalb kürzester Zeit zu zwei Verkehrsunfällen. Gegen 12.55 Uhr fuhr ein 70-jähriger Audi-Fahrer in Richtung Stadtzentrum. Aus Unachtsamkeit geriet er zu weit nach links und streifte den Pkw VW eines 60-Jährigen im Gegenverkehr. Personen wurden nicht verletzt. Der VW wurde derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Durch den Unfall kam es zu einem Stau. Ein 80-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf eine am Stauende stehende Kia-Fahrerin auf. Die 47-jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe kann momentan noch nicht beziffert werden. (as)

