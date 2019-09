Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nächtlicher Scheunenbrand

Warza (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht gegen zwei Uhr geriet in Warza im Landkreis Gotha eine Scheune in Brand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Eine Gefahr für Personen und angrenzende Wohnhäuser bestand daher nicht. Neben dem Schaden an der Scheune wurde ein Mähdrescher mit Anhänger durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (as)

