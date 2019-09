Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Großeinsatz auf Wertstoffhof

Großenlupnitz (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde auf dem Gelände eines Wertstoffhofes bei Routinemessungen eine auffällige radioaktive Strahlung gemessen, was einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auslöste. Ein Nachmessen durch die Feuerwehr und die zuständige Fachbehörde bestätigten keine erhöhte Strahlenbelastung. Der auslösende Gegenstand wurde gesichert und wird in Kürze durch die Fachbehörde abtransportiert. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen, da eine Straftat nicht ausgeschlossen werden kann.(as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell