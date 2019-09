Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Imbiss - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 25.09.2019, 15.00 Uhr bis Donnerstag, 26.09.2019, 08.00 Uhr wurde in einen Bratwurststand in der Gleichenstraße eingebrochen. Jemand verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufscontainer und entwendete daraus mehrere Lebensmittel und Getränke im Wert von etwa 200 Euro. Der Sachschaden beläuft sich 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 mit Angabe der Bezugsnummer 0243062/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell