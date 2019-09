Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer eines Fahrradrahmens gesucht

Ilmenau (ots)

Am 09.09.2019 wurde in einem leerstehenden und als Entsorgungsort gestohlener Fahrräder bekannten Haus ein Fahrradrahmen gefunden. Der Zustand des Rahmens an sich ist neuwertig. Am Rahmen / Sattelrohr wurde ein Teil herausgetrennt. Da der Rahmen bislang keinem Fahrraddiebstahl zugeordnet werden konnte, es sich jedoch augenscheinlich um Diebesgut handelt, wird auf diesem Weg der Eigentümer gesucht.

Beschreibung des Fahrradrahmens:

- MTB-Rahmen der Marke Scott Genius forty - Farbe schwarz / rot - Individualnummer GX803703

Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich mit einem geeigneten Nachweis bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau zu melden. (as)

