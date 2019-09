Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autofahrer angegriffen und verletzt

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 42-Jähriger hielt mit seinem Pkw gestern Abend an einer Bushaltestelle in Bechstedt-Wagd an, um dort eine Bekannte abzuholen. Als sich die Bekannte zur Beifahrertür begab, erschienen zwei weitere Personen am Pkw. Ein Mann öffnete die Fahrertür und fügte dem Fahrer Verletzungen mittels Elektroimpulsgerät und Faustschlägen zu. Dem Opfer gelang die Flucht, indem er mit seinem Pkw losfuhr. Dabei wurde die Bekannte leicht verletzt. Durch den sofortigen Polizeieinsatz konnten alle Beteiligten ermittelt werden. Die Hintergründe der Tat werden im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens durch die Kriminalpolizei Gotha untersucht. (as)

