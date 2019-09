Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb gestellt

Ilmenau (ots)

Ein 25-Jähriger nahm gestern in einem Verbrauchermarkt in Ilmenau eine Kaffeemaschine aus dem Regal. Anstatt den üblichen Weg zur Kasse einzuschlagen, nutzte er einen Notausgang und verließ den Markt, ohne das Gerät zu bezahlen. Die Beamten hingegen nutzten den richtigen Weg bei der Anfahrt zum Tatort. Der Täter samt Beutegut kam ihnen direkt entgegen. Eine Diebstahlsanzeige wurde aufgenommen und die Kaffeemaschine im Markt zurückgegeben. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell