Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkohol und Drogen verursacht

Eisenach (ots)

Vergangene Nacht befuhr ein 56-jähriger Skoda-Fahrer die Straße Mariental in Richtung Ortsausgang Eisenach. Er übersah die dortige Baustelle und krachte in die Baustellenabsperrung. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Sein Pkw wurde derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der mögliche Grund für seine Unachtsamkeit wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille, der Drogenvortest reagierte positiv. Der Fahrer muss sich nun ein einem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (as)

