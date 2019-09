Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Transporter stößt mit Pkw zusammen

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend befuhr ein 62-jähriger Transporterfahrer die B 250 von Treffurt kommend in Richtung der Landesgrenze von Thüringen und Hessen. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 80-jähriger Seat-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die beiden verletzten Fahrer mussten in ein Klinikum gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden und es liefen Betriebsflüssigkeiten aus. Für Unfallaufnahme, Fahrzeugbergung und Straßenreinigung war eine Vollsperrung der B 250 für mehr als eine Stunde notwendig. (as)

