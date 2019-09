Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert unterwegs

Gotha (ots)

Ein 42-jähriger Fahrer eines VW geriet am gestrigen Abend in eine Verkehrskontrolle im Ortsteil Uelleben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,63. Der Fahrer musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Ein dortiger gerichtsverwertbarer Test bestätigte den Vorwert. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot kommen auf den Fahrer zu. (as)

