Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 28-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr gestern Nachmittag die L 1026 von Wechmar nach Seebergen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden 55-jährigen VW-Fahrer zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstanden Unfallschäden in Höhe von 31.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Straße für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. (as)

