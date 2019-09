Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall durch "Sekundenschlaf"

Eisenach (ots)

In der Mühlhäuser Straße kam es heute Morgen zu einem Auffahrunfall. Eine 36-jährige Ford-Fahrerin hielt an der roten Ampel an der Kreuzung Mühlhäuser Straße und An der Tongrube. Ein ihr folgender 53-jähriger VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin des Ford wurde dabei leicht verletzt. An beiden Pkw entstanden Unfallschäden, sie blieben jedoch fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme entwickelte sich der Verdacht, dass als Unfallursache ein sogenannter "Sekundenschlaf" des VW-Fahrers vorliegen könnte. In solchen Fällen wird dies als körperlicher Mangel bezeichnet geht mit der Einleitung eines Verfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der Sicherstellung des Führerscheines einher. (as)

