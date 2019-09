Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brennende Müllcontainer

Gotha (ots)

Gestern Abend gegen 23.00 Uhr kam es zu einem Brand mehrerer Müllcontainer in der Von-Zach-Straße, Einmündung Otto-Geithner-Straße. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass nur geringer Sachschaden an den Containern entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (as)

