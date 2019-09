Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeug gestohlen

Gotha (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 17.09.2019 bis zum gestrigen Dienstag gelangte ein Unbekannter in der Stielerstraße in ein Mehrfamilienhaus, in dem zur Zeit Renovierungsarbeiten ausgeführt werden. Es wurden 5 im Haus gelagerte Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von 750 Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und mit Angabe der Bezugsnummer 0241407/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell