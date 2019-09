Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch an Fenstergitter gescheitert

Ilmenau (ots)

Vergangene Nacht gegen 04.00 Uhr versuchten Unbekannte, in eine Tierarztpraxis in der Ziolkowskistraße einzubrechen. Dazu wurden an einem Fenstergitter zwei Metallstäbe durchtrennt. Da die weiteren Gitterstäbe standhielten, ließen der oder die Täter vom ihrem Vorhaben ab. Ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro wurde hinterlassen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell