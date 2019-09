Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw gestohlen - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Vom Gelände eines Autohauses im Ortsteil Stregda wurde ein nicht zugelassener Gebrauchtwagen entwendet. Es handelt sich um einen Kia Sportage, Baujahr 2018, in der Farbe infrarot-metallic. Wer hat im Zeitraum von Dienstag, 17. September 2019 bis Dienstag, 24. September 2019 Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 mit Angabe der Bezugsnummer 0241543/2019 entgegen. (as)

