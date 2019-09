Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Die Kriminalpolizei Gotha sucht Zeugen nach der Sprengung eines Zigarettenautomats in der Ludwigstraße am 22.09.2019. Gegen 03.15 Uhr haben Unbekannte den Automaten auf bisher unbekannte Art und Weise zur Explosion gebracht. Der Automat wurde vollständig zerstört. Ein in der Nähe abgestellter Pkw wurde durch herumfliegende Teile leicht beschädigt. Angaben zum Beuteschaden können derzeit nicht gemacht werden. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht? Hinweise nimmt die Kripo Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 unter Angabe der Bezugsnummer 0238888/2019 entgegen. (ah)

