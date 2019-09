Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Täter gestellt

Eisenach (ots)

Zeugen riefen vergangene Nacht die Polizei, weil sich zwei Personen in der Karolinenstraße an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machten und versuchten, diese zu beschädigen. Zwei 21-Jährige konnten durch die Polizei festgestellt werden. Beide waren erheblich alkoholisiert und erhielten einen Platzverweis sowie eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. An einem der Fahrzeuge wurde der Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden an den übrigen Fahrzeugen ist bisher noch nicht vollständig ermittelt. (ah)

