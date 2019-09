Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stark alkoholisierter Radfahrer

Eisenach (ots)

Trotz erheblichen Alkoholkonsum zog es ein 21-Jähriger vor, mit seinem Fahrrad zu fahren, anstatt es zu schieben. Dies blieb nicht ohne Konsequenz. In der Langensalzaer Straße geriet er in eine Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folgen. (as)

