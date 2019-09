LPI-GTH: Erneut Trickbetrug am Telefon versucht

Landespolizeiinspektion Gotha

Manebach (Ilm-Kreis) (ots)

Wie es in den zurückliegenden Wochen vermehrt der Fall war, erhielt eine 82-jährige Dame am Montag gegen Mittag einen Anruf. Es wurde ein angeblicher Lottogewinn in Aussicht gestellt. Um den Gewinn zu erhalten, wäre eine Vorauszahlung von in Höhe von 900 Euro fällig. Die Dame handelte umsichtig. Sie notierte sich die Anrufernummer und verständigte die Polizei, ohne auf die Geldforderungen einzugehen. (as)

