Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Quad - Zeugenaufruf!

Eisenach (ots)

In der Zeit von Sonntag, 22.09.2019, 18.00 Uhr bis Montag, 23.09.2019, 04.30 Uhr wurde in der Wilhelm-Pieck-Straße ein Kraftrad entwendet. Das weiße Quad der Marke Aeon Cobra 400 war am Fahrbahnrand zwischen zwei geparkten Pkw abgestellt. Auf welche Art und Weise das Quad vom Abstellort entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Vier Stunden später, um 08.30 Uhr wurde das Quad in Wutha-Farnroda aufgefunden. Zu diesem Zeitpunkt war es hinter einem Verbrauchermarkt in der Gothaer Straße abgestellt.

Wer kann Angaben zur Aufklärung des Sachverhaltes machen?. Wer hat zwischen Sonntagabend und Montagmorgen insbesondere in Eisenach, Wilhelm-Pieck-Straße und in Wutha-Farnroda, Gothaer Straße und Bahnhofsplatz auffällige Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen oder Motorengeräusche wahrnehmen können?

Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 mit Angabe der Bezugsnummer 0240181/2019 entgegen. (as)

