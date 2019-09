Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht unterwegs

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Der 38-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki wurde gestern Nachmittag in der Ortslage Friedrichroda kontrolliert. Mit der Kontrolle endete die Fahrt, denn der Drogentest verlief positiv. Stattdessen musste der Fahrer die Beamten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ein Bußgeldverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (as)

