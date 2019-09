Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf - versuchter Diebstahl eines Motorrades

Arnstadt (ots)

Heute Morgen um 04.54 Uhr versuchten zwei Unbekannte, ein Motorrad der Marke Yamaha zu stehlen. Das Krad war auf einem Grundstück in der Feldstraße abgestellt. Die Täter versuchten, das Motorrad mit einer Sackkarre abzutransportieren. Als eine Zeuge auf die Täter aufmerksam wurde, flüchteten sie mit der Sackkarre über die Feldstraße in südliche Richtung. Das Motorrad ließen sie zurück. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht weitere Zeugen. Diese melden sich bitte mit Angabe der Hinweisnummer 0240479/2019 unter der Telefonnummer 03677-601124. (as)

