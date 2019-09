Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Sportlerheim

Ballstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sportlerheim Ballstädt wurden an mehreren Stellen Einbruchsversuche unternommen. Letztlich gelang es einem unbekannten Täter oder Tätern, über ein Fenster ins Innere zu gelangen. Es wurde ein Fernseher im Wert von 1500 Euro gestohlen und Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe verursacht. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 19.09.2019, 21.00 Uhr bis Freitag, 20.09.2019, 16.30 Uhr. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen. Hinweise werden von der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 mit Angabe der Bezugsnummer 0240336/2019 entgegengenommen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell