Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unachtsamkeit beim Linksabbiegen

Arnstadt (ots)

Eine 45-jährige BMW-Fahrerin befuhr gestern die Ilmenauer Straße und wollte nach links in den Dammweg abbiegen. Im Gegenverkehr kam ihr ein 46-jähriger Alfa Romeo-Fahrer entgegen. Die Fahrerin bog ab, ohne dem Gegenverkehr den Vorrang zu gewähren. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Fahrer des Alfa Romeo wurde dabei leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Pkw entstanden Sachschäden von insgesamt 6500 Euro. (as)

