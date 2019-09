Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol und Drogen am Steuer festgestellt

Wandersleben, Gotha (ots)

Gestern Morgen wurde ein 48-jähriger Audi-Fahrer in Wandersleben kontrolliert. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,92 Promille. Kurz zuvor geriet in Gotha ein 19-jähriger Audi-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Bei ihm verlief der Drogenvortest positiv, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. In beiden Fällen wurden den Fahrern die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (as)

